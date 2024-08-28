Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 07:35, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 08:52
Açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından yapıldı.
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun yatağını ateşe verdiği belirtildi.
Ancak cezaevi personelinin olaya müdahalesiyle alevlerin hemen söndürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır" denildi.