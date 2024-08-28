Metris Cezaevinde yangın iddiasına yalanlama

Açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından yapıldı.

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun yatağını ateşe verdiği belirtildi.

Ancak cezaevi personelinin olaya müdahalesiyle alevlerin hemen söndürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır" denildi.