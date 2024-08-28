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AK Parti'nin yaz hamlesi

Meclis tatilde olsa da siyasi hareketlilik devam ediyor. CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanırken, AK Parti de karşı hamleler planlıyor. DEVA Partisi ve Demokrat Parti birleşerek yeni döneme grup olarak girmeyi hedeflerken, Saadet ve Gelecek Partisi'nin kurduğu grup düşme tehlikesiyle karşı karşıya. CHP'de tüzük kurultayı bekleniyor ve AK Parti, eylül ayında Meclis'i çalıştırmayı tartışıyor.

Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 08:36, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 08:35
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AK Parti'nin yaz hamlesi

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre Meclis tatil ama siyaset hareketli. CHP, Meclis'i yeniden olağanüstü toplantıya çağırmaya hazırlanırken, AK Parti de karşı hamle planlıyor. DEVA Partisi ile Demokrat Parti birleşerek yeni döneme grup olarak girmeyi hedefliyor. Saadet Parti ile Gelecek Parti'nin ortak kurduğu grup ise düşme tehlikesinde. CHP'de ise büyük oranda değişmesi beklenen tüzük kurultayı bekleniyor.

'Kulisler hareketlenecek'

Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) Anayasa gereği 1 Ekim'e kadar tatil. CHP ikinci kez muhalefet partilerinin desteğini alarak Meclis tatildeyken Gezi Davası'nın hükümlüsü Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısına hazırlanıyor. CHP 10 Eylül'de Meclis'i yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak. Olağanüstü toplantı için DEM, TİP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP'ye desteğini sürdürürken, İYİ Parti'nin ikinci olağanüstü çağrısına sıcak bakmadığı söyleniyor.

MHP, Can Atalay konusundaki tavrını sürdürürken, Meclis'in ikinci kez aynı konuyla olağanüstü toplantıya çağrılamayacağını savunuyor. Gözler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP'nin Can Atalay ile ilgili olağanüstü çağrısına nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine çevrildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, CHP'nin olağanüstü çağrısını 'aynı gerekçe ile toplanamaz' diyerek reddedebilir de, 'olağanüstü çağrı şartları oluşmuştur" diyerek toplama kararı da verebilir.

AK Parti'den, 'yaz' hamlesi' gelebilir

AK Parti ise Meclis'i Eylül'de çalıştırmayı tartışıyor. CHP'nin olağanüstü çağrısının karşılık bulması halinde, AK Parti Temmuz ayında çıkarılamayan ve yarım kalan 9. Yargı Paketi, Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi ile Öğretmenlik Kanunu hakkındaki düzenlemeleri Ekim ayına kadar bitirmeyi düşünüyor. Kararı ise CHP'nin olağanüstü çağrısından sonra verecek.

Meclis'te yeni bir grubun kurulması için DEVA Partisi ile Demokrat Parti'nin ortak yürüttüğü çalışmanın sonucu merakla bekleniyor. Her iki partinin kurmayları da 20 milletvekilini bulmak için partilerle temasları sürdürüyor. Partililer Ekim ayına yeni grupla gireceklerini belirtiyorlar.

Diğer taraftan uzun süredir Saadet Partili bir iki milletvekilinin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. SP ile Gelecek Partisi'nin ortak kurduğu grubun düşme tehlikesinde olduğu da uzun süredir konuşuluyor.

CHP'de ise 9 Eylül'de gerçekleşecek tüzük kurultayında büyük oranda değişim bekleniyor.

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