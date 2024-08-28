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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Yöresi ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 08:48, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey , yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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