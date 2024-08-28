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Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre, net doğrudan yabancı yatırım girişleri 1,7 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinin yüzde 57,3 üzerinde gerçekleşti. Yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2'si ise gayrimenkul sektöründe yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 09:33, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:34
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Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre, 2023 yılı Kasım ayından itibaren gerileyen doğrudan yabancı yatırım girişleri 2024 yılı ikinci çeyreğinde artışa geçti, çıkışlar ise dalgalı bir seyir izledi. Söz konusu gelişmelere paralel olarak net girişler ilk çeyrekteki 290 milyon düzeyinden 1,7 milyar dolara yükseldi.

Hollanda ve Almanya en fazla yatırım yapan ülke

Bu çeyrekte toptan-perakende ticaret sektörü yüzde 29,7'ik payı ile öne çıkarken, onu yüzde 25,4'lük payı ile imalat sektörü izledi. Ulaştırma-depolama ve tarım faaliyetlerinin geçen yıl ikinci çeyreğine kıyasla yatırım paylarının önemli oranda artması ise dikkat çekti. Yatırımlarda yüzde 15,9'luk payı ile ilk sıradaki Hollanda'nın ardından yüzde 14,1'lik yatırım payı ile Norveç geldi.

Yabancılara yapılan konut satışı geriliyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde yabancılara yapılan konut satışı yüzde 42,8 düştü ve 4776'ya geriledi. Bu satışların 1062'si Rusya, 480'i İran ve 364'ü Ukrayna uyruklu vatandaşlar tarafından satın alındı. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, konut satışları Rusya uyruklu vatandaşlarda yüzde 58,2, İran uyruklu vatandaşlarda yüzde 60,4 ve Ukrayna uyruklu vatandaşlarda yüzde 24 geriledi. Satışların 1844'ü Antalya, 1553'ü ise İstanbul'da yapıldı; bu şehirlerdeki konut satışları yıllık olarak sırasıyla yüzde 43,7 ve yüzde 37,5 düştü.

Yurt dışında yapılan yatırımlarda gayrimenkul sektörü öne çıkıyor

2024 yılının ikinci çeyreğinde yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2'si gayrimenkul sektöründe yapıldı. Gayrimenkul sektörünü yüzde 17,7'lik pay ile madencilik sektörü izledi. Bu dönemde yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 19,8'i ABD'de, yüzde 15,8'i ise İngiltere'de yapıldı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında özellikle Rusya, Arnavutluk ve İsveç'teki yatırım artışları dikkat çekti; bu ülkelerdeki 1-2 milyon dolarlık yatırım düzeyleri 36-60 milyon dolar aralığına yükseldi.

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