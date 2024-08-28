Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Orta Vadeli Program gündemiyle toplanıyor. Toplantıda 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'ın hazırlıkları ele alınacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 10:22, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:22
Ekonomi Koordinasyon Kurulu saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'a ilişkin çalışmalar ele alınacak.
Gelecek 3 yıla ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari denge hedeflerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Yapısal reformlara ilişkin veriler gözden geçirilecek. Ekonomi programına yönelik değerlendirmeler de masada olacak.