Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerini değerlendirerek Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellefi açıkladı.

Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu

Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Bayraktar'a 2023 yılında 1 milyar 952 milyon 680 bin 474 lira vergi tahakkuk etti.

Listenin ikinci sırasında Haluk Bayraktar, üçüncü sırasında ise Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Haluk Bayraktar'a 1 milyar 683 milyon 198 bin 305 lira, Mustafa Rahmi Koç'a ise 480 milyon 80 bin 162 lira vergi tahakkuk etti.

Listenin 4, 6, 8, 9 ve 10'uncu sıralarında yer alan mükellefler ise isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Selçuk Bayraktar kimdir?

Selçuk Bayraktar, Türk mühendis ve iş insanıdır. 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Baykar Savunma şirketinde Teknoloji Lideri olarak görev yapmaktadır ve insansız hava araçları (İHA) konusundaki teknolojik çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Selçuk Bayraktar, İHA ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilip üretilmesinde öncü rol oynamıştır. Bu alanda yapmış olduğu çalışmalar, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli ilerlemeler kaydetmesini sağlamıştır. Ayrıca Selçuk Bayraktar, önemli sosyal girişimlerde ve eğitim projelerinde de yer almaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmıştır.

2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evlenmiştir.

Kurumlar vergisinde Ziraat Bankası ilk sırada

Kurumlar vergisi beyanında bulunan mükelleflerin ilk beşinde şu kurumlar yer aldı:

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Türkiye Garanti Bankası (GARAN)

Akbank (AKBNK)

Yapı Kredi Bankası (YKBNK)

QNB Finansbank (QNBFB)

Bu listeye göre bankacılık sektörü, Kurumlar vergisi rekortmenleri arasında üst sıralarda yer alarak dikkat çekiyor.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.

En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.