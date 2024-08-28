Depremzede İrfan KPSS alan sınavında Türkiye ikincisi oldu

Yakınlarını depremde kaybeden ve birçok psikolojik bunalım yaşayan Bereket KPSS P121-3 alan sınavında Türkiye ikinciliğini elde ederek ailesini gururlandırdı.

2024 KPSS Fen Bilimleri alanında Türkiye ikinciliği başarısı elde eden İrfan Bereket Memurlar.netten Fatih Arslan ve Zekeriya Eltimur'un sorularını yanıtladı.

'Sınava 8 ayda dershanesiz hazırlandım'

Deprem gibi büyük bir olumsuzluğu yaşamasına rağmen KPSS'deki başarısının düzenli soru çözmeye borçlu olduğunu söyleyen İrfan Bereket, 'Bu süreçte ders çalışma yeri bulmakta epey zorlandım her gün 6 km yol yürüdüm, sınava Dershaneye gitmeden kendi imkanlarımla hazırlandım, 5 farklı kaynaktan soru çözümü kitapları bitirdim. Sınava YKS soru bankalarıyla hazırlandım ve her gün kronometre tutarak sınavda süre problemi yaşamamak için çok fazla deneme çözdüm, bu süreçte bana güvenen benim yanımda olan Anne ve Babama sonsuz teşekkür ederim' dedi.

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliğinden bu yıl mezun olduğunu belirten Bereket, 'Depremin olumsuz psikolojisine rağmen pes etmedim, depremin açtığı yaraları atlamam kolay olmadı ama sınavda başarılı olmak için zorluklarla mücadele ettim, bahane üretmedim, sınava hazırlık sürecinde öğretmenlerimin de desteği beni daha çok motive etti. ifadelerini kullandı.

'Kaynak olarak YKS soru bankalarından faydalandım'

2024 KPSS 121-3 Fen Bilimleri alanın Türkiye ikincisi olan Bereket kaynak olarak YKS soru bankalarından ve geçmiş yıllara ait KPSS ve ÖABT sorularını çözerek hazırlandığını belirtti.

Sınav sonucumu öğrenince göz yaşlarımı tutamadım

Elde ettiği başarıyla anne ve babasının döktüğü gurur gözyaşlarının kendisini derinden etkilediğini ifade eden Bereket başarıya giden yol haritasını şöyle anlattı:

'Depremzede bir aday olmanın çalışmalarım üzerinde negatif etkileri olduğu gibi pozitif etkileri de oldu. Deprem sonrası üzüntü ve stres kimi zamanlar çalışmalarımı olumsuz etkiliyor ve ara vermem gerekiyordu. Fakat deprem sonrasında babamın ve annemin kendilerinden ödün vererek sadece ben ve kardeşlerim için çabalaması beni oldukça hırslandırdı. Ailem bizler için kendini bu kadar hırpalarken benim de onlar için çabalamam, onları ödüllendirmem, mutlu etmem gerekiyordu. Her sabah çalışmaya giderken kendi kendime ailemi mutlu edeceğime dair söz veriyordum. Motivasyonumu sağlayan bir diğer etken de kronometre ile çalışıp her gün bir önceki günden fazla çalışma isteğiydi. Sonuçlar açıklandığında babam ve annem duygulanıp ağlamaya başladılar. O anki tarif edilemez mutluluk ile ben de ağlamaya başladım. İfadelerini kullandı.

'Depremzede İrfan'ın hedefi memleketinde öğretmen olmak'

Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden bu yıl mezun olan İrfan Bereket kariyer planına ilişkin: 'KPSS'ye hazırlandığım 8 aylık süreçte hedefinin hep öğretmenlik oldu, hayalim ve isteğim memleketim olan Antakya'da öğretmen olarak görev yapmak istiyorum, deprem memleketimde büyük hasara yol açsa da ben doğduğum büyüdüğüm topraklardan ayrılmak istemiyorum. Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Hatayımdan ayrılmak istemiyorum inşallah buraya atanırım' diyerek sözlerini noktaladı.