Dolar günü 34,04 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0310 34,0320 34,0440 34,0450 Avro 38,0490 38,0500 38,0390 38,0400 Sterlin 45,0580 45,1070 44,9310 44,9380 İsviçre frangı 40,3370 40,3400 40,3190 40,3290 ANKARA ABD doları 34,0010 34,0810 34,0140 34,0940 Avro 38,0090 38,0890 37,9990 38,0790 Sterlin 44,9980 45,2080 44,8710 45,0810