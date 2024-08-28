Dolar günü 34,04 TL'den kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 17:21, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0310
|34,0320
|34,0440
|34,0450
|Avro
|38,0490
|38,0500
|38,0390
|38,0400
|Sterlin
|45,0580
|45,1070
|44,9310
|44,9380
|İsviçre frangı
|40,3370
|40,3400
|40,3190
|40,3290
|ANKARA
|ABD doları
|34,0010
|34,0810
|34,0140
|34,0940
|Avro
|38,0090
|38,0890
|37,9990
|38,0790
|Sterlin
|44,9980
|45,2080
|44,8710
|45,0810