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Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 hastaya can oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde annesi ve kardeşinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Esmanur Arslan'ın organları, 5 hastaya nakledilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 13:07, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:05
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Beyin ölümü gerçekleşen genç kızın organları 5 hastaya can oldu

Çorum'dan 25 Ağustos Pazar günü ailesiyle Samsun'a gezmeye gelirken Kavak ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında annesi ve kardeşini kaybeden Esmanur Arslan'ın tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından gerekli yerlere bilgi verilerek genç kızın organlarının alınması için harekete geçildi. Organları çıkartılan Arslan'ın sol böbreği Erzurum, sağ böbreği Ankara, karaciğeri ile 2 göz korneası Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılı aileye sabır diledi.

Genç kızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından aile ile irtibata geçtiklerini ve onların da kızlarının organlarının başkalarına hayat vermesi için organ bağışını kabul ettiğini anlatan Erik, 5 organın alınarak Erzurum, Ankara ve Samsun'daki hastalara nakil olması için gönderildiğini ifade etti.

Esmanur Arslan'ın halası Ferdiye Çamoğlu ise yeğeninin liseyi bitirdikten sonra hayalinin tıp alanında okumak olduğunu belirterek, "Tıbbı sekreter veya hemşire olmak istiyordu. Ama nasip olmadı. Organların toprakta çürümektense bir cana umut olması çok güzel. Aile olarak öyle düşündük ve organlarını bağışladık." dedi.

Esmanur Arslan'ın çıkartılan organları ambulanslara konulurken halası Çamoğlu ile amcası Ayhan Aslan ve eniştesi Satılmış Hatun gözyaşı döktü.

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