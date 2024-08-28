YÖKDİL/2 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM, internet sitesinden YÖKDİL/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 14:08, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:10
ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI