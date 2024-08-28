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Binance, Filistinlilerin varlıklarına el koydu

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talimatıyla Filistinli kullanıcıların hesaplarını dondurdu. Bu hamle, uluslararası arenada büyük tepkilere yol açtı. Bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Binance ise iddiaları reddederek yasa dışı fonlarla bağlantılı yalnızca az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edileceğini savundu. Binance'ın bu hamlesi tepkileri çığ gibi büyüttü. Sosyal medyada, "Binance soykırımın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 14:52, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:21
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen Binance, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilere ait tüm fonlara el koydu.

Bitcoin P2P pazar yeri NoOnes'un CEO'su Ray Youssef tarafından resmi belge paylaşıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede, "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BINANCE YALANLADI

Uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Binance ise iddiaları reddederek, yasa dışı fonlarla bağlantılı yalnızca az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edileceğini savundu.

Tepkiler çığ gibi

Herhangi bir mahkeme kararı olmadan alındığı iddia edilen bu karar ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Tüm dünyanın gözü önünde aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden terör devleti İsrail'in yanında duran ve destek veren Binance'ın bu hamlesi kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada "Binance SOYKIRIM'ın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açıldı.

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