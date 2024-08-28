Enerji ithalat faturası temmuzda yüzde 5,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı geçen ay 5 milyar 300 milyon 919 bin dolar oldu. 2023 yılının aynı ayında ithalat faturası 5 milyar 17 milyon 647 bin dolar seviyesindeydi.

Yılın ilk 7 ayında ise enerji ithalatı %6,9 düşüşle 38 milyar 28 milyon 364 bin dolara indi.