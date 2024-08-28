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Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 25 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'de yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, temmuzda 82,4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 15:25, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 15:16
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Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 25 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl genel seçimlerin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu sıkı politikanın etkisiyle özellikle Temmuz 2023'ten sonra ülkenin ithalatında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta artış yaşandı. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, yıllıklandırılmış dış ticaret açığında gerilemeyi beraberinde getirdi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen yılın ilk ayında 113,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, mayısta 2023'ün en yüksek seviyesi olan 122,2 milyar dolara çıktı. Hazirandan sonra uygulanan ekonomi politikalarının ardından dış ticaret açığındaki gerileme hızlandı.

Temmuz ayından sonra düzenli düşüş gösteren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, yılı 106,3 milyar dolar seviyesinde tamamladı.

2024 yılında da düşüş eğilimini sürdüren ve ocakta 98,3 milyar dolara gerileyen yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, şubatta, 93 milyar dolara, martta 91,9 milyar dolara geriledi. Yaz aylarının gelmesiyle düşüşünü hızlandıran ticaret açığı, mayıs ve haziranda 87 milyar dolar seviyesine gerilerken, temmuzda ise 25 ayın en düşük seviyesi olan 82,4 milyar dolara düştü.

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