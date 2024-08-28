Otomobil ile çarpışan motosikletteki itfaiyeci hayatını kaybetti

Kandıra yolunda seyir halinde olan motosikletli ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Vahap Elden ve Oğuz Gökçe isimli 2 itfaiye eri yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vahap Elden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe'nin Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe'nin yeğeni olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.