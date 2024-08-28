CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a kınama cezası

Kurulda, sözlü veya yazılı savunması ele alınan Özcan'a, 11 Temmuz'da sosyal medyada Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle oy birliğiyle kınama cezası verildi.

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