Eşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandı
Bartın'ın Amasra ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaraladıktan sonra otomobille kaçmaya çalışan zanlı ile yanındaki arkadaşı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 19:35, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:56
Okan P. (30), Kum Mahallesi'ndeki ablasını ziyarete gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur P.'yi (27) pompalı tüfekle vurdu.
İlk müdahalenin ardından Ahsen Nur P. ambulansla Amasra Devlet Hastanesine kaldırdı.
Okan P'nin otomobille Cide yönüne kaçtığını tespit eden polis ilçe girişinde önlem aldı. Dur ihtarına uymayan Okan P, kontrol noktasından kaçtı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Okan P. ve arkadaşı U.G'nin bulunduğu otomobil polis aracına çarparak durdu.
Hafif yaralanan iki şüpheli, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan zanlılar tedavilerinin ardından Bartın'a gönderildi.
Amasra Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Okan P. ve U.G. tutuklandı.