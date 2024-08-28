Bakan Göktaş'tan başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çiçek'in İstanbul'da düzenlenecek kongrede görev alma talebinin başörtülü olması sebebiyle reddedilmesinden utanç ve üzüntü duyduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kendisine ulaşarak maruz kaldığı ayrımcılık karşısında hakkını arama sürecinde Bakanlık olarak destekçisi olacağımızı ve süreci bizzat takip edeceğimizi ifade ettik. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."