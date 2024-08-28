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Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı

Son dönemde iş dünyasında tepkilere neden olan enflasyon muhasebesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çeşitli oda başkanlarının katıldığı çok kritik toplantı gerçekleştirildi.

Haber Giriş : 28 Ağustos 2024 20:25, Son Güncelleme : 28 Ağustos 2024 20:27
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Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı

İş dünyasının, kazanılmayan paraya vergi ödeneceği gerekçesiyle şiddetle karşı çıktığı enflasyon muhasebesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çok kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

ekonomim.com'un haberine göre; iş dünyasının enflasyon muhasebesine ilişkin talepleri ile çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu başkanlık etti.

Saat 15:00'de başlayan ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çeşitli odaların başkanlarının da katıldığı toplantı sonrası bir rapor hazırlanarak, Bakan Mehmet Şimşek'e sunulması planlanıyor.

Ekonomide yaşanan sorunlar da tartışıldı

Edinilen bilgiye göre toplantıda ağırlıklı olarak enflasyon düzeltmesine ilişkin son dönemlerde sıkça gündeme gelen eleştiriler masaya yatırıldı.

Ayrıca yatırım yapan şirketlerin, yatırım için kullandıkları dış kaynakları enflasyon düzeltmesine tabi tuttuklarında daha yatırıma başlamadan, üretim aşamasına geçmeden vergi tahakkuk etmesi de ele alındı.

Bütün bu itiraz noktaları ve şu ana kadar verilen beyannameler kaynaklı pratikte yaşanan sorunlar, TOBB bünyesindeki başkanlar tarafından, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu ile Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'a iletildi.

Ayrıca reel sektörün başta finansman olmak üzere ekonomide yaşadıkları diğer sorunlar da masaya yatırıldı.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, özellikle yüksek enflasyonun etkisi altında olan ekonomik ortamlarda kullanılan bir muhasebe yöntemidir. Bu muhasebe tekniği, para biriminin zaman içindeki satın alma gücündeki azalmayı dikkate alarak mali verilerin enflasyondan arındırılmasını içerir. Finansal raporlar, enflasyonun neden olduğu değer kaybını yansıtacak şekilde düzeltilir, böylece şirketin gerçek mali durumu ve performansı daha doğru bir şekilde ortaya konur.

Enflasyon muhasebesi, işletmelerin mali kararlarını daha sağlıklı bir temele oturtmalarına yardımcı olur. Bu, yatırım, finansman ve işletme stratejilerinin daha doğru bir şekilde belirlenmesine olanak tanır. Ayrıca, şirketlerin ve yatırımcıların ekonomik belirsizliklere karşı daha iyi hazırlıklı olmalarına katkıda bulunur.

Bu muhasebe yöntemi, varlıkların ve borçların nominal değerlerinin enflasyon oranına göre güncellenmesini içerir. Böylece, finansal tablolar, enflasyonun neden olduğu değer kaybını yansıtacak şekilde düzeltilir. Bu düzeltilmiş bilgiler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için şirketin finansal sonuçları üzerinde enflasyonun etkisinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Enflasyon muhasebesi, özellikle hiperenflasyon dönemlerinde ekonomik gerçekleri daha doğru bir şekilde yansıtmak için önemli bir araç olarak kullanılır.

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