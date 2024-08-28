SPK 29 internet sitesine erişimin engellenmesini istedi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Dinçer Lojistik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesini onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Destek Menkul Değerler AŞ'nin işlem aracılığı, portföy aracılığı ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmasına ve sınırlı saklama hizmeti sunmasına onay verdi.

Kurul, Maqasid Gayrimenkul ve Girişim Portföy Yönetimi AŞ'nin 15 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4 milyon 750 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin 15 milyon TL'ye artırılmasına izin verdi.

Kurul, 8 gerçek kişiye idari para cezası uygulanmasına karar verirken, 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.