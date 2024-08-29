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29 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

29 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 00:08, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 00:10
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29 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile "İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret edecek, "Çiftçi Mitingi"ne katılacak.

(İzmir/Manisa/11.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ikinci çeyreğe ilişkin Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ekonomik güven endeksi ile temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılacak.

(Brüksel)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan temasları kapsamında Özbek yetkililerle Buhara şehrindeki tarihi yerleri gezecek, yeni yatırım projelerinin tanıtım toplantısına katılacak ve Buhara Girişimci Kadınlar Derneği'ni ziyaret edecek.

(Buhara)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/10.00/22.02)

2- Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar başlayacak. Oyunların ilk gününde milli sporcular 6 branşta madalya mücadelesi verecek.

(Paris/10.00-22.30)

3- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun rövanşında, İsviçre'nin Lugano takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

4- Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında İsviçre'nin St. Gallen takımını ağırlayacak.

(Trabzon/20.00)

5- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

(Ankara/18.00)

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