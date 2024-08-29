MEB ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemlerini açıklayan genelge yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 26.08.2024 tarihli, 112645046 sayılı, "İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu ve 2024/57 nolu genelgesinde aşagıdaki açıklamalarda bulunmuştur.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarının alanlar itibarıyla belirlenen öğretmen norm kadrolarında var olan insan kaynağının ihtiyaca dair planlamalar çerçevesinde etkili ve verimli kullanılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması esastır. Bu doğrultuda ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemleri ile ihtiyaç halinde il içinde yapılacak öğretmen görevlendirmeleri için aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Resmi Eğitim kurumlarında ihtiyaç ve norm kadro fazlası durumunda bulunan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin atama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliği doğrultusunda aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde valiliklerce yayımlanacak duyurular kapsamında yapılacaktır.

1.Eğitim kurumlarında;

a)Bulunduğu eğitim kurumuna ihtiyaç fazlası öğretmen olarak atandıktan sonra bu kurumda alanında norm kadro içine dahil olamamış öğretmen,

b)Norm kadro fazlalığı oluşması halinde varsa öncelikle sözleşmeli öğretmen, aynı alanda birden fazla sözleşmeli öğretmen olması durumunda atamaya esas puanı düşük olan, atamaya esas puanların eşit olması halinde KPSS puanı düşük olan öğretmen,

c)Norm kadro fazlalığı oluşan alanda birden fazla kadrolu öğretmen olması durumunda hizmet puanı düşük olan öğretmen, hizmet puanı eşitliği halinde hizmet süresi daha az olan öğretmen norm kadro fazlası olarak belirlenecektir.

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenlere "norm kadro fazlası" olduklarına dair tebligat yapılması sağlanacaktır. Norm kadro fazlası öğretmenin belirlenmesinde, hizmet puanı/hizmet süresi hesabında yer değiştirme işlemleri için hazırlanan duyuruda yer alan başvuruların son günü esas alınacaktır.

2.Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 29'uncu maddesi gereğince görevli ve aylıksız izinli olanlar hariç kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenlerin de bu Genelge çerçevesinde eğitim kurumlarına atama işlemi ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerle birlikte gerçekleştirilecektir.

2.1.Öğretmenlerin tercihleri, öncelikle kendi görev yaptıkları ilçe içerisinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları için alınacak ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemi gerçekleştirilecektir. Bu şekilde yapılan atama sonucunda ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ile

başvuruda bulunmayan öğretmenlerin atamaları, ilçe içerisinde boş norm kadro kalması halinde, hizmet puanı en az olandan başlamak üzere ilçe içerisinde resen yapılacaktır.

2.2.İlçe içerisinde ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin görev yaptıkları il içerisinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlan için tercihleri alınacaktır. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler ile başvuruda bulunmayan öğretmenlerin atamaları, hizmet puanı en az olandan başlamak üzere il içerisinde resen yapılacaktır.

3.Öğretmenlerden;

a)Aylıksız izin ve hastalık iznine ayrılanlar ile geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin yerine alanında veya istemeleri halinde alanı dışında görevlendirilenlerden en az aylık karşılığı ders görevi verilenlerin,

b)Eğitim kurumu yöneticiliğine geçici olarak görevlendirilenlerin,

c)İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde geçici olarak görevlendirilenlerin

il içinde resen atamaları yapılmayacaktır.

4.Norm kadro fazlası öğretmenlerden sözleşmeli olarak görev yapanlar için ayrı bir duyuru yayımlanacaktır.

4.1.Sözleşmeli öğretmenlerin tercihleri, öncelikle kendi görev yaptıkları ilçe içerisinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları için alınacak ve atamaya esas puan üstünlüğüne göre atama işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlem sonucunda ataması gerçekleşmeyen sözleşmeli öğretmenler ile başvuruda bulunmayan sözleşmeli öğretmenlerin atamaları, ilçe içerisinde boş norm kadro kalması halinde, atamaya esas puanı en az olandan başlamak üzere ilçe içerisinde resen yapılacaktır.

4.2.İlçe içerisinde ataması gerçekleşmeyen sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptıkları il içerisinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları için tercihleri alınacaktır. Atamalar tercih ve atamaya esas puan üstünlüğüne göre yapılacaktır. Ataması gerçekleşmeyen sözleşmeli öğretmenler ile başvuruda bulunmayan sözleşmeli öğretmenlerin atamaları, atamaya esas puanı en az olandan başlamak üzere il içerisinde resen yapılacaktır.

4.3.Bu şekilde ataması gerçekleştirilemeyen sözleşmeli öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça belirlenen alanlarında en fazla ihtiyaç bulunan 5 il üzerinden sözleşmeli öğretmenin tercihi alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yapılacaktır.

5.İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin bu kapsamdaki yer değişiklikleri gerçekleştirildikten sonra ilçe içerisinde herhangi bir sebeple boş norm kadro oluşması durumunda, ilçe içerisinde ihtiyaç ve norm kadro fazlası olanlardan sırasıyla;

5.1.Kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden öncelikle istekli olanların hizmet puanı yüksek olan, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı düşük olan,

5.2.Bu şekilde yapılan atama sonucunda boş norm kadro kalması halinde, sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden öncelikle istekli olanların atamaya esas puanı yüksek olan, istekli bulunmaması durumunda ise atamaya esas puanı düşük olan öğretmenler alanlarında ihtiyaç bulunan norm kadroya atanacaktır. Bu şekilde yapılan atama sonucunda da norm kadro fazlası konumu değişmeyen kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin atamaları, il içinde alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına yapılır. Bu şekilde de ataması yapılamayan sözleşmeli öğretmenlerin atamaları alanlarında ihtiyaç bulunan diğer illere yapılır.

6.İlçede alanında aylık karşılığı ve zorunlu ek ders ücreti karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmen varken o alanda ek ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesi yapılmayacaktır.

7.Öğretmenin görevlendirilmesi, görev yaptığı ilçede alanında boş norm kadro bulunan eğitim kurumu varken ilgili alanda boş norm kadro bulunmayan diğer ilçelere yapılmayacaktır.

8."İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler" konulu, 19.09.2016 tarihli ve 2016/19 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

İşte o genelge;

Ahmet KANDEMİR