MEB açıkladı, örgün ortaöğretime yerleşmeyen öğrenciler nasıl okullara yerleştirilecek?

Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı
Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadı
Güneşlenirken üzerine baca kapağı düşen hemşire kurtarılamadı
'Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı' iddiaları yalanladı
'Çiftçiye mazot, gübre ve prim desteği kaldırıldı' iddiaları yalanladı
Bir ilimizde daha petrol arama çalışması başlatıldı
Bir ilimizde daha petrol arama çalışması başlatıldı
Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait?
Kayıp Narin Güran soruşturması: Ağabeyin kolundaki ısırık Narin'e mi ait?
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı!
Adil Öksüz'ü kaçıran Cihat Yıldız FETÖ'nün 2 numarasının sağ kolu çıktı!
3 çocuğunu da katleden baba da öldü
3 çocuğunu da katleden baba da öldü
TCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıt
TCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıt
Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyor
Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyor
Rekabet'ten beton şirketlerine soruşturma
Rekabet'ten beton şirketlerine soruşturma
İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi oybirliğiyle kabul edildi
İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi oybirliğiyle kabul edildi
Mazot, gübre desteği kaldırıldı, 3 yeni 'destek' geldi
Mazot, gübre desteği kaldırıldı, 3 yeni 'destek' geldi
Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi
Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi
Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkartıldı
Enflasyon düzeltmesi kararı: 1,5 milyon mükellef kapsamdan çıkartıldı
Altınla kira ödemesi yapılır mı? Bakanlıktan açıklama
Altınla kira ödemesi yapılır mı? Bakanlıktan açıklama
Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEB açıkladı, örgün ortaöğretime yerleşmeyen öğrenciler nasıl okullara yerleştirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 26.08.2024 tarihli ve 12102546 sayılı yazılarıyla Örgün Ortaöğretime Yerleşmeyen Öğrencilerin okullara nasıl yerleştirileceğim hakkında açıklamalarda bulundu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 15:00, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:16
Yazdır
MEB açıkladı, örgün ortaöğretime yerleşmeyen öğrenciler nasıl okullara yerleştirilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 26.08.2024 tarihli ve 12102546 sayılı yazılarıyla aşagıdaki açıklamalarda bulundu;

"Temel eğitimden ortaöğretime geçiş; tercih, yerleştirme ve nakil işlemleri illi Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2024 hükümlerine göre yapılmaktadır.

Bu süreçte; bir örgün ortaöğretim kuruntunda öğrenim görmek üzere tercih hakkını kullanmayan veya tercihte bulunmalarına rağmen herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencilerden örgün ortaöğretime devanı etmek isteyenlerin başvuruları 06-14 Ağustos 2024 tarihlerinde alınmış ve 16 Ağustos 2024 tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görünen boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri yapılmıştır.

Buna rağmen, değişik sebeplere bağlı olarak hala bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler bulunduğuna dair Bakanlığımıza başvurular gelmektedir. Bundan somaki süreçte yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu ekranında görülen, boş kalan kontenjanlarına;

1-Kayıt alanı,

2-Komşu kayıt alanı,

3-Diğer kayıt alanı

öncelik sırasına göre her bir kayıt alanına yerleştirmede, kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ortaokul başarı puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana öncelik verilerek, başvuruda bulunanların 20 Ekim 2024 Pazar gününe kadar İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacaktır.

Bu kapsamda; e-Okul yönetim bilgi sistemi. Bakanlık MEM İşlemleri ekranı IÖM01001AS6 numaralı "Merkezi Yapılan Sınavlı ve Sınavsız Yerleştirme Sonuçlarına Göre Boş Kontenjanlar" rapor sayfasındaki okulların boş kontenjanlarına, IÖM14002R001 "LGS Yerleştirilemeyen Öğrenci Listesi" raporunda yer alan öğrencilerin velilerine ulaşılarak, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, başvuruda bulunmalarımı! sağlanması ve yerleştirme işlemlerinin süresi içerisinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden tamamlanması gerekmektedir."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber