DEM Partili vekilden skandal ziyaret
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde propaganda sorumlularından Gülistan Tekik'i Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Teröristin, DEM Parti Batman İl Başkanı'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da teröristin ailesini ziyaret etti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 07:25, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 06:21
Terörist Gülistan Tekik, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde propaganda sorumlularındandı. PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla sahte kimlikle Süleymaniye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, o teröristi Irak'ta beraberindeki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.
Kadın teröristin, DEM Parti Batman İl başkanının kardeşi olduğu ortaya çıktı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin ailesini ziyaret etti.
DEM Partili vekil, teröristin evinde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, sosyal medyada büyük tepki çekti.