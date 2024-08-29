DEM Partili vekilden skandal ziyaret

Kadın teröristin, DEM Parti Batman İl başkanının kardeşi olduğu ortaya çıktı. DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin ailesini ziyaret etti.

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