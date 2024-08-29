Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...

İnternet veya kargo alışverişlerinde farklı yöntemlerle sahte çek veya senet imzalatan dolandırıcılar, vatandaşı mağdur ediyor. Yargı safhasının da uzun sürmesi mağduriyeti daha da artırırken binlerce kişiyi tuzağına düşüren sahtekarlara karşı alınabilecek tedbirleri hukukçu Cüneyt Toraman'a sorduk.

İMZA ATMAYIN!

Vatandaşların imza konusunda dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Toraman "Evinize gelen kargo veya yemek fişi gibi belgelere imza atmayın. Çünkü imza atmanızı zorunlu kılan bir husus yok. Kargocu gibi kapıya gelerek daha önce evrakların arasına koydukları çek veya senetleri imzalatabiliyorlar. Ondan sonra bu belgeleri başka kişilere devrediyorlar. Bunun hukukta çözümü var. Böyle bir senet işleme konulursa imzalayan kişi, temel borç ilişkisine dayanan borcunun bulunmadığına dair dava açmalı" dedi.

"YARGITAY'IN ACİL ÇÖZÜM BULMASI LAZIM"

Mahkemelerin çek ve senet davalarında duyarsız davrandığına dikkat çeken Toraman şöyle devam etti: Çek veya senet işin içine girdiğinde başka bir konuyu araştırmaya gerek duymuyorlar. Ama her senedin veya çekin mutlaka temel borç ilişkisi ve hukuki dayanağı olmalı. Bu soruna Yargıtay'ın acil çözüm bulması lazım. Vatandaşların bu konuda yapacakları pek bir şey yok. Sorun Yargıtay'ın olumsuz kararlarından kaynaklanıyor.

SAMET EKER