'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Markalarda 'okula dönüş' zili çaldı
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Prof. Dr. Naci Görür'ün işaret ettiği il için harekete geçildi
Maliye Bakanlığı: Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı
Maliye Bakanlığı: Kira bedelinin altın cinsinden ödenmesi mevzuata aykırı
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Gayrimenkulde sınır ötesi operasyon!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması!
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Senet dolandırıcılığı arttı! Eve gelen kargo için imza atmayın...
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Dernek değil sanki banka şubesi! Köpek üstünden mamalanmışlar
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Bakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
IMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilir
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Diyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları 8'inci gününde sürüyor
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Bakanlıkta 'enflasyon muhasebesi' toplantısı: TOBB ve oda başkanları katıldı
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
Gözler enflasyon rakamlarında: Piyasalar ne bekliyor?
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
EKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştır
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Hayvan barınağı adı altında milyonluk vurgun!
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Eczacılık, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
Dolandırıcıların hedef kitlesi öğrenciler!
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
İstanbul'da taksi sorununa çözüm geliyor
Gram altın fiyatına kuru kayısı
Gram altın fiyatına kuru kayısı
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
'Yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik'
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Taksi, okul servisinden daha ucuza geliyor
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Vergi rekortmenleri belli oldu. İlk sırada Selçuk Bayraktar yer aldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu OVP gündemiyle toplanıyor
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Doğrudan yatırımların %45'i gayrimenkul sektöründe oldu
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
Tekniker ve teknisyenlerden 3600 ek gösterge talebi
AK Parti'nin yaz hamlesi
AK Parti'nin yaz hamlesi
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Ev sahibi, kira artışında yeni bir yöntem buldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 08:45, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 08:46
Yazdır
'Narkoçelik-36' operasyonunda 502 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Narkoçelik-36" operasyonu yapıldı.

Operasyon sonucu: 502 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli zehir taciri yakalandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber