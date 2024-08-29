Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 53 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Ve kaza anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

YOLU KAÇIRIP ANİDEN DİREKSİYON KIRDI

Raporda, metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Görüntülerde de kaza yapan metrobüsün çalışma yapılan yolda seyrettiği, söz konusu yolda bulunan aracı gördüğü anda da direksiyonu kırarak kazaya neden olduğu görülüyor.

Araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde de metrobüs yolcularının çarpışmanın şiddetiyle etrafa savruldukları görüldü.