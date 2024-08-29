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Metrobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de bu sabah saatlerinde metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Kaza anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde de kazayı yapan metrobüsün dönmesi gereken noktayı kaçırdığı ve karşısına çıkan araca vurmamak için aniden direksiyon kırdığı ve kazanın yaşandığı görülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 16:01, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:06
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Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 53 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ve metrobüs hattında görevli Ş.Y'nin şüpheli olduğu, diğer 2 kişinin ise sadece bilgi sahibi olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı.

Ve kaza anına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

YOLU KAÇIRIP ANİDEN DİREKSİYON KIRDI
Raporda, metrobüs hattındaki Beyaz Yol çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Görüntülerde de kaza yapan metrobüsün çalışma yapılan yolda seyrettiği, söz konusu yolda bulunan aracı gördüğü anda da direksiyonu kırarak kazaya neden olduğu görülüyor.

Araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde de metrobüs yolcularının çarpışmanın şiddetiyle etrafa savruldukları görüldü.

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