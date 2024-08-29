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Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi

Türk-İş, ağustos ayında açlık sınırının 19 bin 271 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 lira oldu. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde 0,19 artış kaydetti. Yılın ilk beş ayında bütün ürünlerde sürekli ve yüksek miktarlarda gerçekleşen artışlar son üç ayda düşük oranlarda ve sınırlı ürünlerde gerçekleşti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 10:34, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:35
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Açlık sınırı 19.271 TL, yoksulluk sınırı 62.772 TL'ye yükseldi

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre temmuz ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 37 TL artarak 19 bin 234 liradan 19 bin 271 liraya yükseldi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liradan 62 bin 772 liraya çıktı.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 0,19 arttı.

Temel gıda malzemelerinden bazıları şöyle sıralandı:

Yılın ilk 8 ayında araştırma içerisinde bulunan temel gıda maddelerinden bazılarında görülen fiyat artış oranı şu şekilde oldu; Yeşil Mercimek %20.59, Kırmızı Mercimek %24.03, Kuru Fasulye %12.06, Nohut %20.54, Pirinç %16.74, Peynir %26.53, Yoğurt %24.98, Dana Eti %27.42, Kuzu Eti %36.99, Tereyağı %21.52, Baharat %26.30, Siyah Zeytin %24.14, Bal %23.35, Pekmez %24.01.

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