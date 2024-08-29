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Ekonomiye güven 39 ayın dibinde

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,1 oldu. Endeks böylelikle, 2021 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 23:15, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 23:06
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Ekonomiye güven 39 ayın dibinde

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 94,4 olan endeks, ağustosta yüzde 1,3 azalışla 93,1'e düştü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,6 artarak 76,4'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 111,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,1 yükselişle 88 değerini aldı.

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