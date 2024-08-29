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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumunu paylaştı. Yeni rapora göre Marmara, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun'un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 10:56, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:08
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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale'nin batı kesimleri dışında), Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz, Kütahya, Konya, Çankırı, Ordu, Kars, Ardahan çevreleri, Samsun'un iç kesimleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu nasıl olacak?

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve çok çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

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