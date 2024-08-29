Mazot, gübre desteği kaldırıldı, 3 yeni 'destek' geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımda yeni destekleme modeline yönelik bilgi notu paylaştı. Bilgi notunda yeni destekleme modelinin detayları hakkında bilgi verildi. Buna göre mazot, gübre ve prim destekleri kaldırılırken, çiftçiye temel destek, planlı üretim desteği ve üretim geliştirme destekleri verilecek.

YENİ DESTEKLEME MODELİNDE ÇİFTÇİNİN MAZOT GÜBRE MALİYETİ NASIL KARŞILANACAK?

Temel destek kapsamında tüm ürünlerin için mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

Planlı üretim desteği kapsamında ise bazı ürünlerde mazot maliyetinin yüzde 100'ü ve gübre maliyetinin yüzde 50'si karşılanacak.

Yine planlı üretim desteği ile yer altı su kısıtının bulunduğu yerlerde planlı üretime uygun üretim yapan üreticilere mazot ve gübre maliyetinin %100'ü destek verilecek.

Peki, temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri nasıl verilecek?

İşte detaylar.

1- TEMEL DESTEKLER

Üretim maliyetine göre ürünler kategorilere ayrıldı. Her kategori için destek katsayısı belirlendi.

2025 üretim yılı için destek katsayı değeri dekara 244 TL olarak belirlendi.

Temel, planlı üretim ve üretimi geliştirme destekleme tutarı, destek katsayı değeri ile destek katsayısının çarpımı sonucu elde edilmektedir.

Temel destek ile tüm ürünler için mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacak.

2024 tarım destekleri belli oldu!

2024 tarım destekleri belli oldu!

Örneğin

2. kategoride yer alan arpa, buğday üreten çiftçilerimiz dekara 317,2 TL,

3. kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye, çay üreten çiftçilerimiz dekara 366 TL,

4. kategoride yer alan pamuk ve çeltik üreten çiftçilerimiz dekara 549 TL temel destek alacaktır.

2- PLANLI ÜRETİM DESTEĞİ

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya ve yem bitkileri Planlı üretim kapsamında yer alan ürünler planlama kapsamına alınmıştır.

Planlama kapsamındaki ürünleri, havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacaktır.

Planlı üretim kapsamında üretim yapan üreticilerimize temel desteğe ilave destek verilecek.

Bu üreticilerimizin mazot maliyetinin %100'ü ve gübre maliyetinin %50'si karşılanacak.

Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen illerde (Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat ve Tunceli) yem bitkisi üreten çiftçilere destek katsayısının %50'si kadar ilave planlı üretim desteği verilecek.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda yer alan sulu tarım arazilerinde ilgili üretim yılında Arpa, Buğday, Aspir, Fiğ, Mercimek, Nohut, Yem bezelyesi, Ayçiçeği (yağlık) üreten çiftçilere ürünün bulunduğu kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden ilave yeraltı su kısıtı desteği ödenecek.

Yer altı su kısıtının bulunduğu yerlerde planlı üretime uygun üretim yapan üreticilere mazot ve gübre maliyetinin %100'ü karşılanacak.

3- ÜRETİMİ GELİŞTİRME DESTEĞİ

Verim ve kaliteyi arttırmak için;

. Sertifikalı tohum kullanım desteği,

. Sertifikalı/standart fidan kullanım desteği,

. Organik tarım desteği,

. İyi tarım uygulamaları desteği,

. Katı organik-organomineral gübre desteği verilmeye devam edilecektir.

Karar Kapsamındaki Diğer Destekler;

. Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 2025 yılında örtü altı paket destek tutarı 2.550 TL/da' dan %50 artırılarak 3.825 TL/da'a, açıkta paket destek tutarı dekara 870 TL/da'dan 1.305 TL/da' a çıkarıldı.

. Lisanlı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira desteği; Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75'i olarak ödenecek.

. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine katılım primi desteği; ÇMVA sistemine dahil olan işletmeler %50 oranında arttırılarak 1.500 TL'ye çıkartıldı.

. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği %104 arttırılarak 294.000 TL ye çıkartıldı.