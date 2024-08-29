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İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi oybirliğiyle kabul edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun kabul edeceklerini açıkladığı İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi ve yeni uygulama sistemi UKOME toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 11:21, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:47
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İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi ile 2 bin 500 yeni taksi devreye girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı saat 10.00'da Zeytinburnu 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde başladı. Toplantıda 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabul edildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının ise İBB Meclisi'nde de görüşülmesine karar verildi. İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulamanın tarihinin de İBB meclisinde belirleneceği öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulunmuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız. 2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

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