Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 34,0440 34,0450 34,0760 34,0770 Avro 38,0390 38,0400 37,7560 37,7570 Sterlin 44,9310 44,9380 44,8480 44,8620 İsviçre frangı 40,3190 40,3290 40,2270 40,2300 ANKARA ABD doları 34,0140 34,0940 34,0460 34,1260 Avro 37,9990 38,0790 37,7160 37,7960 Sterlin 44,8710 45,0810 44,7880 44,9980