Dolar haftayı yükselişle kapattı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 17:20, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|34,0440
|34,0450
|34,0760
|34,0770
|Avro
|38,0390
|38,0400
|37,7560
|37,7570
|Sterlin
|44,9310
|44,9380
|44,8480
|44,8620
|İsviçre frangı
|40,3190
|40,3290
|40,2270
|40,2300
|ANKARA
|ABD doları
|34,0140
|34,0940
|34,0460
|34,1260
|Avro
|37,9990
|38,0790
|37,7160
|37,7960
|Sterlin
|44,8710
|45,0810
|44,7880
|44,9980