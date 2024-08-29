Yeni av sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı
Ağlar onarılıyor, tekneler tamir ediliyor. Artık son çalışmalarını yapan balıkçıların yeni sezon için beklentileri yüksek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 11:52, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:53
Denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala balıkçılar, son hazırlıklarını tamamlıyor.
Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçıların yeni sezon hazırlığı, 1 Eylül yaklaştıkça hızlandı.
İmece usulüyle yırtılan ağlarını onaran, teknelerinin yıpranan bölümlerini tamir eden balıkçılar, yeniden denize açılacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.