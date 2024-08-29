TCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıt

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak 29 Ağustos tarihli Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündemde yer alan "İsrail'e kalkan olması için Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Wasp isimli amfibi hücum gemisi, TCG Anadolu ile ortak deniz eğitimleri yaptı" sorusuna ilişkin yanıt verdi.

TCG ANADOLU VE TCG GÖKOVA'NIN ABD'YE AİT GEMİLERLE YAPTIĞI EĞİTİMLER

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Anadolu, TCG Gökova'nın ABD'ye Ait USS Wasp gemisiyle gerçekleştirdiği eğitimlerin bazı basın organları tarafından "İsrail'e destek" gibi haberleştirilmesine ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

TCG Anadolu ve TCG Gökova ABD Donanma unsurları USS Wasp ve USS Oak Hill ile 13-17 Ağustos'ta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra etmiştir. Geçiş eğitimleri bölgemizde bulunan dost ve müttefik ülke unsurları ile ortak çalışabilirliğin artırılması maksadıyla yapılan fırsat eğitimleridir ve diğer dost-müttefik ülke gemileriyle de yapılmaktadır. Bunlar rutin ve kapsamı itibarıyla kısıtlı eğitimlerdir. Yani tatbikat değildir, iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmamıştır. Tatbikat ile geçiş eğitimi arasında çok büyük fark vardır. Tatbikatlar belli bir senaryo çerçevesinde icra edilen çok sayıda ve çeşitli unsurun katıldığı faaliyetlerdir ve amacı vardır. Geçiş eğitimleri ise sadece gemilerin orada bulunmasından fırsatla ortaya çıkan sadece usullerin denendiği, ortak çalışabilirlik ve dostluğu geliştirmek dışında farklı bir amacı olmayan eğitimlerdir. Bu eğitimlere farklı anlamlar yüklemek yanlıştır.

İcra edilen benzer diğer birçok rutin faaliyette de olduğu gibi, ABD tarafının da paylaşacağı dikkate alınarak, bu faaliyet ile ilgili bir paylaşım yapılmamış, faaliyet üzerinden bir mesaj verme ihtiyacı da duyulmamıştır.

Ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı olan bu eğitim faaliyetini kapsam ve bağlamından koparıp farklı yerlere çekmek doğru değildir. Daha önce defalarca ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin halkının zararına o olacak herhangi bir faaliyetin içerisinde olması mümkün değildir.





NE OLMUŞTU?

ABD Denizcilik Enstitüsü (USNI)'nün yayınladığı faaliyet notlarına göre, ABD Donanması'na bağlı USS Wasp (LHD-1) çok maksatlı amfibi hücum gemisi ile Türk Donanması'na bağlı TCG Anadolu (L-400) çok maksatlı amfibi hücum gemisi, 13-17 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimleri yaptı.

USS Wasp gemisinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, bu tatbikatın "kalıcı işbirliği ve deniz güvenliğine karşılıklı bağlılığın bir göstergesi" olduğu vurgulandı. Mesajda, "İyi gemiler ve ahşap gemiler vardır, denizde seyreden gemiler, ama en iyi gemiler dostluklardır, onlar her zaman var olsunlar." sözü paylaşıldı.

"İsrail'e kalkan olması için Doğu Akdeniz'e gönderilen USS Wasp isimli amfibi hücum gemisi, TCG Anadolu ile ortak deniz eğitimleri yaptı" başlığı ile iddia edildi.