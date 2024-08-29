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3 çocuğunu da katleden baba da öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde dağlık alana götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp birini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan baba Vesim Şimşek de hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 12:55, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 13:25
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İlçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki dağlık alanda eşiyle ayrı yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Vesim Şimşek (45), çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) sabah saatlerinde dağlık alana götürdü.

Burada 4 çocuğuna da tabanca ile ateş eden Vesim Şimşek, ardından aynı tabancayla kafasına ateş etti.

Çocuklardan Cemre, Ceylin ve Nira hayatını kaybetti, ağır yaralanan Hiranur ile Vesim Şimşek sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çocukların cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere anne Naciye Şimşek'in yaşadığı Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü ve burada defnedildi.

BABA DA ÖLDÜ

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Vesim Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Ağır yaralı olarak tedavisi süren çocuklardan Hiranur Şimşek'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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