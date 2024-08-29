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KKM ve katılma hesapları 40,5 milyar TL geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 23 Ağustos haftasında 40,5 milyar TL düşüş kaydetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 14:32, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:32
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KKM ve katılma hesapları 40,5 milyar TL geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 659,7 milyar TL'den 1 trilyon 619,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 14 trilyon 29,6 milyar TL'den 14 trilyon 490,7 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 294,8 milyar TL'den 17 trilyon 503,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 762,5 milyar TL'den 1 trilyon 782 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 503,9 milyar TL'den 1 trilyon 538,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 249,3 milyar TL'den 249,7 milyar TL'ye çıktı.

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