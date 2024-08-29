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Cevdet Yılmaz: İstihdamı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon sürecimizi sürdürürken, diğer yandan istihdamı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 15:48, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:45
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Cevdet Yılmaz: İstihdamı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen "İşgücü Uyumu Programı Tanıtım Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi. İŞKUR Genel Müdürlüğü Binası'nda gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş katıldı. Toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz, "Eylül ayının ilk haftası güncellenmiş OVP'yi kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını belirten Yılmaz, "Programımızın temel amacı enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek ve kalıcı refah artışı sağlamaktır. İstihdam OVP'nin ana konularından olamaya devam edecektir. İstihdam, ekonomik ve sosyal bakımdan temel göstergelerden biridir. Bir yandan dezenflasyon sürecimizi sürdürürken, diğer yandan istihdamı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz. Yatırım ve üretimle büyüyen, istihdam ve ihracatla güçlenen bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ilerlerken beşeri sermayemizi en önemli zenginliklerimizden birisi olarak görüyoruz. Sahip olduğumuz genç, dinamik ve yetenekli nüfusu eğitimden istihdam politikalarına her alanda desteklemekteyiz. Ekonomi programımız kapsamında istihdamı güçlendirirken çalışma hayatında yaşanan küresel dönüşüme de seyirci kalmıyoruz. Yeşil ve dijital dönüşüm iş gücü piyasasında köklü değişimlere yol açarken, çalışanların sürekli yeni beceriler edinmelerini zorunlu kıldığı bir gerçek" diye konuştu.

İŞKUR'un istihdamı artırmak ve işgücü piyasasına geçişi kolaylaştırmak amacıyla daha önce de çeşitli programlar hayata geçirdiğini hatırlatan Yılmaz, bunlarla ilgili "Etki Değerlendirmesi" yaptıklarını ve sonucunda yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini söyledi.

"İşgücü Uyum Programı vatandaşlarımızın becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde iş bulma şansını artıracaktır"

"Toplum Yararına Programlar" gibi aktif iş gücü programlarından etkinlik ve verimlilik çıktılarının alındığını ve işgücü piyasası için en faydalı olacak şekilde değişikliğe gidildiğinin vurgulayan Yılmaz, "Toplum Yararına Programlar'a artık sadece afet ve acil durumlarda başvurulacaktır. Bugün başlattığımız İşgücü Uyum Programı ise içerik itibariyle çok farklı. Zamanın ruhuna uygun, yeni bir perspektifle tasarlanan İşgücü Uyum Programı, çalışmaya adım atmayı kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve yol gösterici olacaktır. Vatandaşlarımızın becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde iş bulma şansını artıracaktır. İşgücü Uyum Programı, Eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program hedefleriyle de örtüşecek şekilde hazırlanmıştır. 12. Kalkınma Planımız ve OVP doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir işgücü piyasası oluşturmak, istihdamı artırmak ve işgücümüzü daha nitelikli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İşgücü Uyum Programı'nın, işsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkacağına; ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Işıkhan ise "Kurumumuzun bu misyonu çerçevesinde; ülkemizde istihdamın artırılması, işgücüne katılım oranlarının yükseltilmesi ve iş arayan vatandaşlarımızın niteliklerinin iş piyasasıyla uyumlu hale getirilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik destekleri gibi birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirerek vatandaşlarımızı nitelikli ve sürdürülebilir iş fırsatlarına yönlendiriyoruz. Bu çalışmalarımız, hem işverenler hem de iş arayanlar için fırsatlar sunarak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Değişen ekonomik ve sosyal dinamiklerine uyum sağlamak için kamu olarak; özel sektöre rehberlik etmek, ihtiyaç duyulan dönüşümün öncüsü olmanın en önemli görevlerinden birisi olduğunu ifade ede Işıkhan, İŞKUR'un öncülüğünde hayata geçirilen program ve projelerle, istihdamı artırmaya ve işgücünü daha nitelikli hale getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak, kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli işgücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ettiklerini belirten Işıkhan, özellikle gençlerin ve kadınların istihdamı, istihdam politikalarının önemli bir bölümünü teşkil ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden birisi, insan kaynağı olduğunu aktaran Işıkhan, insan kaynağının iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımlarla daha etkin hale getirmek ve yeni mesleklere uyumunu sağlamaları gerektiğini ifade etti.

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