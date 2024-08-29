Gaziantep'te düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğünde damadı darbeden 7 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 16:31, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:20
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Sarısalkım Mahallesi'ndeki düğünde çıkan kavgada damadın darbedilmesiyle ilgili çalışma yürüttü.
Ekipler, yaptıkları incelemede, damat Y.K. ile M.O. arasında çıkan tartışma sonrası yakınlarını çağırarak damadı darbeden M.O. Z.P, İ.H.O, M.O, G.O, M.O.O. ile S.O'yu yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı.