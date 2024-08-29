Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Teke'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ablası yaralı olarak hastane kaldırıldı.

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