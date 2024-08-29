Rahatsızlanan asker, hastanede yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Sadettin Burak Çetin, 19 Ağustos'ta rahatsızlandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, ilaç tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak rahatsızlığı devam eden Çetin, 22 Ağustos'ta 10 günlük istirahat raporu alarak memleketi Ankara'ya geldi. Durumu ağırlaşınca Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Sadettin Burak Çetin, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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