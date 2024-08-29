YÖK'ten başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Çiçek'in İstanbul'da düzenlenecek kongrede başörtülü olması nedeniyle görev alamaması ve eğitim hakkının engellenmesi kınandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencimizle yaptığımız görüşmede kendisine olan destek ve güvenimizin tam olduğunu, yaşadığı mağduriyeti gidermek ve iyi bir hekim olma çabasına destek olmak amacıyla üniversitelerimizin diş hekimliği üzerine yapacakları etkinlik ve kongrelere davet edeceğimizi ilettik."