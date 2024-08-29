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Diyanetten Başkan Yardımcısı Martı'nın ifadelerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın Diyanet TV'de katıldığı bir programda Allah'ın "eş-Şekür" ismini açıklarken kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirterek, yalan haberler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 20:53, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:19
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Diyanetten yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın Diyanet TV'de katıldığı bir programda Allah'ın "eş-Şekür" ismini açıklarken kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığı belirtildi.

Bazı görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Martı'nın, "Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz." şeklinde bir beyanda bulunduğuna dair haberler ve paylaşımların yer aldığı, bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet TV'nin 'Esma'dan İnsana' isimli programında, 23. bölüme konuk olan Martı ile Allah'ın 'eş-Şekür' ismi açıklanmış, insanın şükür ahlakına sahip olması, her hal ve şartta elindeki nimetlerin kıymetini bilmesi, nankörlük ve kıskançlık etmemesi konuları işlenmiştir.

Program boyunca bir defa bile 'zengin' ve 'fakir' kelimeleri kullanılmamış, herhangi bir toplumsal ayrım gözetilmeksizin hamd, şükür ve teşekkürün her insana yakışan İslami bir erdem olduğu izah edilmiştir. Programın mesajına tamamen aykırı ve toplumsal ayrımcılığı körükler bir tarzda yapılan yalan haberler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

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