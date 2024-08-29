Yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğuldu

Ekiplerin yardımıyla havuzdan çıkarılan 4 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetti.

Aile bireylerinin havuzdan çıkamamaları üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.A'nın havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile amcaları Murat Aktaş ve Erkan Aktaş sulama havuzuna girdi.

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