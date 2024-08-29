Narin'in kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan ağabeyi serbest
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2024 23:51, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2024 23:51
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kayıp kızın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi E.G. (18) jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.