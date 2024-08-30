İki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

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