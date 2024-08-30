Konya'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde Alabağ mevkisinde meydana gelmiş, Rüstem Selman Baş idaresindeki 42 BR 158 Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen A.Ç. idaresindeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarpmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile otomobilde bulunan Ali Şentürk ve Lütfiye Baş olay yerinde, Yasin Baş ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan hastanede tedavisi süren Melek Şentürk de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şentürk'ün vefatıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralılardan S.B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.