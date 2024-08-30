İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla , Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, sabah saat 06.00'da trafiğe kapatıldı.

Bu yollar, program bitimine kadar kapalı olacak. Sürücüler alternatif olarak, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.