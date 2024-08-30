İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar, sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 08:50, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 08:41
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla , Vatan Caddesi ve bağlantı yolları, sabah saat 06.00'da trafiğe kapatıldı.
Bu yollar, program bitimine kadar kapalı olacak. Sürücüler alternatif olarak, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.