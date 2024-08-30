Suç örgütü lideri Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, 2018'de yurtdışına kaçan İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod adlı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Binali Camgöz'ün Türkiye'ye getirilmesi için uzun süren yoğun bir istihbarat diplomasisi yürüttü.

Başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla gerekli koordinasyonlar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı.

Gerçekleştirilen temaslar sonucu Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirtildi.