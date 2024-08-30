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Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ağustos 2024 09:16, Son Güncelleme : 30 Ağustos 2024 09:17
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Erdoğan: Türkiye idealimizi adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Bugün, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz. Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk Milleti'nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı" olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır.

Büyük Zafer'le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakarlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz.

"Bugün dünden güçlüyüz, yarın çok daha güçlü olacağız"

Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz. İstiklal Harbi'yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hakim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır.

Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

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