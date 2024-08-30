Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos'tan bu yana İzmir Şakran Cezaevi'nde tutuklu bulunuyordu...

İktidarı eleştiren bir sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Kayserilioğlu, tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Dilruba Kayserilioğlu, İzmir'de yapılan bir sokak röportajında cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı...

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ile "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla yargılanan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna itiraz edilmişti.